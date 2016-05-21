Сафонов прогнозирует минимальную победу «Ростова» в игре с «Тереком»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов дал свой прогноз на матч «Терек» – «Ростов», который пройдет в рамках 30-го тура РФПЛ. Напомним, что ростовчане идут вторыми в турнирной таблице и отстают от ЦСКА на два очка.

«Прогноз: 0:1. «Ростов» будет до последнего пытаться занять первую строчку в чемпионате России. Если они одержат победу, то их совесть будет чиста – они сделали все, что могли, чтобы стать чемпионом.», – выразил свою точку зрения агент.

Напомним, что игра начнется в 13:30 по мск.