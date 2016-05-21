Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 30-й тур РФПЛ

«Бомбардир» продолжает битву прогнозов против известного футбольного агента Алексея Сафонова. В 30-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает автор портала Дмитрий Проскурин.

«Уфа» – «Спартак» – 3:1

Алексей Сафонов. Прогноз: 1:2. Для «Уфы» встреча важная, команда намерена остаться в элите, но «Спартак» захочет завершить текущий сезон на мажорной ноте.

Дмитрий Проскурин. Прогноз: 2:1. Наконец-то в «Уфе» решились уволить Перевертайло – тренера, ненавидящего человеческий комбинационный футбол. «Уфе» пора победить немотивированный «Спартак», иначе – как минимум годик в ФНЛ.

«Терек» – «Ростов» – 0:2

А.С. Прогноз: 0:1. «Ростов» будет до последнего пытаться занять первую строчку в чемпионате России. Если они одержат победу, то их совесть будет чиста – они сделали все, что могли, чтобы стать чемпионом.

Д.П. Прогноз: 0:1. Сердар Азмун забьет в районе 70-й минуты, а «Терек» по весенней привычке сыграет чуть менее резво и дерзко, чем осенью.

«Урал» – «Кубань» – 2:0

А.С. Прогноз: 1:2. «Урал» непонятно проводит последние встречи, в середине турнира они смотрелись иначе. Для «Краснодара» успех в этом противостоянии – это вопрос жизни и смерти, поэтому предположу, что южане возьмут три очка.

Д.П. Прогноз: 0:2. В Екатеринбурге закончили играть неприлично давно. Главное в новом сезоне – вспомнить, как делаются очки. «Кубани» нужно раздобыть деньги и подарить нам два дерби. Пусть ради этого остается вторая краснодарская команда.

«Локомотив» – «Мордовия» – 3:0

А.С. Прогноз: 1:1. «Мордовия» постарается зацепиться хотя бы за переходные игры, а для «Локомотива» никакого значения данная встреча уже иметь не будет. Саранску тут больше нужны очки.

Д.П. Прогноз: 1:0. Не, ну «Локомотив», возьми и обыграй заряженную «Мордовию». С «Зенитом» ведь хорошо игра шла. Да и порадовать пять тысяч фанатов, которые зачем-то придут на этот матч, надо бы.

«Крылья Советов» – «Анжи» – 0:0

А.С. Прогноз: 1:1. «Крылья» по игре смотрятся неплохо. Рискну поставить на ничейный исход. Последняя встреча сезона перед своими болельщиками должна вдохновить Самару.

Д.П. Прогноз: 0:2. Самара точно в РФПЛ, и это приятно. Будет весело посмотреть и на суматошный «Анжи», у которого вдруг забегала атака.

«Динамо» – «Зенит» – 0:3

А.С. Прогноз: 2:1. Нельзя текущий сезон занести в актив столичному клубу, но команде просто необходимы три очка, чтобы остаться в РФПЛ. Думаю, что бело-голубые соберутся и решат в данном матче все свои проблемы.

Д.П. Прогноз: 0:2. Допустим, Питеру ничего не нужно в этом матче, а «Динамо» прям нужно вылезти из кителя, чтобы забрать три очка. Все так, только «Зенит» сильнее, а москвичи своим футболом давно орут нам, что хотят в ФНЛ.

«Рубин» – ЦСКА – 0:1

А.С. Прогноз: 0:1. Армейцы вынесли в одну кассу «Краснодар». «Рубину» тяжело будет с таким соперником. Думаю, что минимальной победы подопечные Леонида Слуцкого добьются без особых проблем.

Д.П. Прогноз: 0:3. Роман Еременко в 29-м туре решил, что пора играть. Это совсем осложнит ситуацию Казани, которая может помочь бывшему тренеру. Или «Рубин» наоборот – насолить решил?

«Краснодар» – «Амкар» – 1:0

А.С. Прогноз: 2:0. Не думаю, что «быки» испытают какие-то проблем в матче перед своими болельщиками. Хозяева объективно по классу выше, но лидеры «Краснодара» будут держать в голове подступающий чемпионат Европы.

Д.П. Прогноз: 3:0. Верим в Мамаева и Смолова. А краснодарцы пусть надеются на «Динамо». Вдруг «быки» опять заберут бронзовые медали? (хотя, кого мы обманываем – эти железяки давно нужны только музеям и прочим залам славы).

30-й тур:

Алексей Сафонов — «Бомбардир» — 11:12

Итоговый счет:

Алексей Сафонов – «Бомбардир» — 279:287

Правила подсчета очков:

Точный счет — 4 балла

Точная разность мячей — 3 балла

Точный исход — 2 балла

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 29-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 28-й тур РФПЛ

Фото: rfpl.org