Червиченко: «Смешно, когда Кокорина берут в сборную, а игроков «Ростова» нет»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу заявки сборной России на Евро-2016.

– В различных СМИ уже увидел один из вариантов, который мне показался не совсем оптимальным. В частности, якобы Широков, Жирков и Кержаков не поедут на Евро. И также в списке не было ни одного игрока «Ростова».

– Вы бы взяли Жиркова, Кержакова и Широкова на Евро?

– Кержакова и Широкова, наверное, нет. А вот Жиркова, на мой взгляд, не брать на Евро неправильно. Не вижу того, кто бы мог сыграть на левом фланге лучше, чем он. Если честно, ситуация, когда Комбаров попадает в этот список, а Жирков нет, выглядит неправильно. Помимо этого еще есть несколько спорных позиций. Но Слуцкому отвечать за результат. Поэтому ему и решать.

– Гилерме – спорная позиция?

– Сто процентов. Самое смешное, что в сборной не нашлось места игроку команды, которая идет на втором месте в РФПЛ, и, возможно, еще займет первое место. Я про «Ростов». Тот же Сослан Джанаев, который весной имел 7-8 «сухих» матчей в РФПЛ подряд. Плюс его команда вообще меньше всех пропускает. Странно, если такой голкипер не попадет в итоговый состав. Видно, это какая-то ревность Слуцкого.

– Какие перспективы?

– Если нам на Евро с таким составом попадется хорошо бегущая команда, то нам нечего будет ей противопоставить. Помните, когда нам попался Алжир на ЧМ-2014? У них все молодые неслись, а наши стояли, словно столбы, чтобы их обходили. Думаю, теперь будет что-то подобное.

– Кокорина стоит брать на Евро?

– Его попадание в сборную будет выглядеть смешным. Человек только три гола забил за сезон, но в сборную вызван. Смешно. Хотят же взять на Евро никому неизвестного немецкого парня Нойштедтера. Вы тогда и нападающего натурализуйте. А то ехать во Францию с двумя с половиной нападающими странно, особенно, для сборной, которая якобы претендует на четвертьфинал Евро.