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  • Червиченко: «Смешно, когда Кокорина берут в сборную, а игроков «Ростова» нет»

Червиченко: «Смешно, когда Кокорина берут в сборную, а игроков «Ростова» нет»

21 мая 2016, 01:18
43

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу заявки сборной России на Евро-2016.

– В различных СМИ уже увидел один из вариантов, который мне показался не совсем оптимальным. В частности, якобы Широков, Жирков и Кержаков не поедут на Евро. И также в списке не было ни одного игрока «Ростова».

– Вы бы взяли Жиркова, Кержакова и Широкова на Евро?

– Кержакова и Широкова, наверное, нет. А вот Жиркова, на мой взгляд, не брать на Евро неправильно. Не вижу того, кто бы мог сыграть на левом фланге лучше, чем он. Если честно, ситуация, когда Комбаров попадает в этот список, а Жирков нет, выглядит неправильно. Помимо этого еще есть несколько спорных позиций. Но Слуцкому отвечать за результат. Поэтому ему и решать.

– Гилерме – спорная позиция?

– Сто процентов. Самое смешное, что в сборной не нашлось места игроку команды, которая идет на втором месте в РФПЛ, и, возможно, еще займет первое место. Я про «Ростов». Тот же Сослан Джанаев, который весной имел 7-8 «сухих» матчей в РФПЛ подряд. Плюс его команда вообще меньше всех пропускает. Странно, если такой голкипер не попадет в итоговый состав. Видно, это какая-то ревность Слуцкого.

– Какие перспективы?

– Если нам на Евро с таким составом попадется хорошо бегущая команда, то нам нечего будет ей противопоставить. Помните, когда нам попался Алжир на ЧМ-2014? У них все молодые неслись, а наши стояли, словно столбы, чтобы их обходили. Думаю, теперь будет что-то подобное.

– Кокорина стоит брать на Евро?

– Его попадание в сборную будет выглядеть смешным. Человек только три гола забил за сезон, но в сборную вызван. Смешно. Хотят же взять на Евро никому неизвестного немецкого парня Нойштедтера. Вы тогда и нападающего натурализуйте. А то ехать во Францию с двумя с половиной нападающими странно, особенно, для сборной, которая якобы претендует на четвертьфинал Евро.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат Европы Россия Ростов Кокорин Александр Слуцкий Леонид Червиченко Андрей
Комментарии (43)
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asshunter
1463783479
сложно согласиться с червячком, но он, сука, прав.
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Astonreal
1463783666
Если Слуцкий покажет результат, то он будет прав. Если нет, то нет. Вот и все решение споров по поводу того кого брать, а кого нет
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B_A_IV
1463796111
обидно однако, он тупой и лентяй
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AVAR-05
1463805035
да в российском футболе много странностей. К примеру зенит.Почему столько лет народное достояние вливается в одну команду? По какому праву????
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PNZ1985
1463807307
опять жиробас рыгает! сеня Леня всех включит)
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tanis 29
1463807777
Жиркова точно не будет хватать.
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Kurp
1463811661
Червиченко прав, по поводу Жиркова полностью согласен. Из Ростова можно было взять и Новосельцева и Кудряшова , да и Джанаев хорош. Из вратарей он сейчас самый стабильный, уверенный, надежный. Слуцкий клубный тренер и этим все решается по поводу состава сборной.
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glumm
1463813622
Слуцкий знает что делает
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nemolod
1463813662
Лишний раз убеждаюсь,что главный тренер сборной должен быть освобожденным и заниматься только сборной,иначе степень пристрастия всегда будет высокой ,игроки своего клуба будут приоритетными,а это будет мешать объективной оценки их готовности! Пора серьезно наигрывать состав к первенству мира,а унас до сих пор сборная начиная с главного тренера-это авральный вариант с непонятными перспективами!
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Lesha VV
1463829946
Случкий конечно грамотный мужик, но сборная как всегда ничего не покажет . Зачем полемику разводить ? Смеритесь !!!
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