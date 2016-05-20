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    Шевченко тренировался вместе с игроками сборной Украины

    Сегодня сборная Украины начала свою подготовку к Евро-2016. Правда, на первой тренировке присутствовали всего девять футболистов – Денис Бойко, Евгений Хачериди, Сергей Рыбалка, Денис Гармаш, Евгений Шахов, Андрей Ярмоленко, Олег Гусев, Роман Зозуля и Артем Кравец.

    Из-за этого встать в «квадрат» пришлось даже тренеру национальной команды Андрею Шевченко. Он работал вместе с игроками и выглядел одним из самых активных на поле.

    «Недавно я сыграл несколько матчей. Чувствую себя хорошо, но играть не хочу», – приводит слова Шевченко Gazeta.ua.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2016 23:44
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