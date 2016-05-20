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  • Рианчо: «Бердыев тренировал бы «Барселону» не так, как «Ростов»

Рианчо: «Бердыев тренировал бы «Барселону» не так, как «Ростов»

20 мая 2016, 21:57
4

Помощник Сергея Реброва в киевском «Динамо» Рауль Рианчо вспомнил о своей работе в казанском «Рубине» вместе с Курбаном Бердыевым.

— Когда я приехал в Казань восемь лет тому назад, для меня, конечно, было непросто адаптироваться к жизни в России. Город значительно отличался от испанских городов. На самом деле это был определенного рода шок. Испания и Казань — совершенно другой город, совершенно другое восприятие футбола, совершенно другая культура игры. Тем не менее, процесс адаптации прошел очень хорошо. Я чувствовал поддержку, чувствовал то, что мне помогают игроки и тренеры. Безусловно, я приобрел много навыков за время, проведенное в Казани. Я многому научился, что в дальнейшем использовал в своей карьере. Так что это был действительно очень полезный опыт. Потому что в «Рубине» у меня была возможность поработать с футболистами из разных стран, которые играли до этого в различных чемпионатах.

— Что вы почерпнули от сотрудничества с Курбаном Бердыевым? Он многому вас научил?
— В первую очередь, это уважение. Уважение, с которым он относился ко мне, как к своему помощнику. Второе — это преданность своему делу, преданность футболу. Потому что количество времени, которое он посвящал футболу, было колоссальным. Футбол для Бердыева – это больше, чем просто тренировка на поле. Весь процесс включал в себя просмотр видео, подготовку к каждой тренировке, к каждому матчу. Соответственно, вот эта дисциплина, которая царила у нас в команде, очень закалила меня как тренера. Безусловно, пять лет совместной работы с Курбаном Бердыевым помогли мне вырасти в профессиональном отношении и получить новые знания. Мы очень часто собирались все вместе с тренерами и предлагали свои идеи. Он выслушивал всех очень внимательно и, в свою очередь, предлагал нам свои. Мы вместе оценивали эти идеи и всегда пытались почерпнуть что-то полезное из того, что он говорил. Потому что он действительно очень хороший специалист.

— Вы уже работали в команде, когда «Рубин» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»?
— Да. Мы тогда обыграли «Барселону» — 2:1. Это была просто неимоверная радость. Потому что до этого очень долгое время, я уже точно не помню сколько, никто не обыгрывал «Барсу» на ее поле. Мы стали первой командой, которой это удалось. Тогда как раз миланский «Интер», «Динамо», «Рубин» и «Барселона» играли в одной группе. В плей-офф тогда прошел «Интер» под руководством Жозе Моуриньо, а «Барселона» вышла из группы с первого места. Соответственно, «Интер» был второй. Третье место заняли мы, «Рубин», и прошли в Лигу Европы.

— Многие считают, что футбол, который исповедует Бердыев, очень закрытый. Вы согласны с этим мнением?
— Нет, не согласен. На самом деле я считаю, что Бердыев просто берет максимум из тех возможностей, которые могут дать ему конкретные игроки. Он заставляет их выкладываться на поле на полную. Именно в этом заключается ум тренера, его смекалка. Потому что многие команды хотят играть, как «Барселона», но они не могут этого делать, у них не получается. Конечно, если бы Бердыев тренировал «Барселону», а не «Ростов», он бы тренировал ее совершенно иначе, не так, как российскую команду. Хороший тренер это тот, кто знает, как получить максимальный результат от той команды, что у него есть и от тех игроков, которые есть в его распоряжении.

Источник: Matchday.ua
Россия. Премьер-лига Ростов Барселона Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (4)
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Ty4ka98
1463778024
"Испания и Казань - совершенно другой город".
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castromen
1463778792
"Хороший тренер это тот, кто знает, как получить максимальный результат от той команды, что у него есть и от тех игроков, которые есть в его распоряжении."----Это точно про Бикиевича!!!
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diadushka
1463832693
Нормально они играют, почему все критикуют мол закрытый? Времена и закрытый конечно, но и атакуют тоже немало! По сравнению с нынешним атлетико, у Бердыева всегда сверхатакующие команды)
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