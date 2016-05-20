Срна, Марлос и семь игроков «Севильи» – в сборной сезона Лиги Европы

УЕФА определил символическую сборную по итогам минувшего сезона Лиги Европы. Напомним, что второй по значимости европейский трофей выиграла «Севилья», которая в финале переиграла «Ливерпуль».

В команду лучших попали семь подопечных Унаи Эмери, а также по два футболиста из «Шахтера», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля». Еще по одному представителю имеют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Атлетик» и «Вильярреал».

Вратари: Давид Сория («Севилья»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»);

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Дарио Срна («Шахтер»), Адиль Рами, Мариано («Севилья»);

Полузащитники: Эмре Джан, Филиппе Коутиньо (оба – «Ливерпуль»), Гонсало Кастро («Боруссия» Дортмунд), Марлос («Шахтер»), Эвер Банега, Гжегож Крыховяк, Стивен Н'Зонзи (все – «Севилья»);

Нападающие: Ариц Адурис («Атлетик»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Дортмунд), Кевин Гамейро («Севилья»), Седрик Бакамбу («Вильярреал»).