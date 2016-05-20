«Ливерпуль» купит вратаря «Майнца» Кариуса за 6 миллионов

Голкипер «Майнца» Лорис Кариус в ближайшее время сменит клубную прописку. В услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль», который предлагает за него шесть миллионов евро. Сообщается, что вратарь в ближайшее время отправится в Англию для завершения сделки.

Руководство мерсисайдцев считает, что немецкий голкипер способен побороться за место в основе с Симоном Миньоле.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Кариус провел в составе «Майнца» 34 матча, в которых пропустил 42 гола.