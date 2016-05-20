Президент «Рубина»: «Будем рады подарить чемпионство «Ростову»

Президент «Рубина» Ильсур Метшин дал понять, что казанская команда намерена отобрать очки у ЦСКА в матче заключительного тура чемпионата России.

«Мы будем рады подарить чемпионство «Ростову» и Курбану Бердыеву. Во-первых, эта победа над ЦСКА будет подарком нашим болельщикам. А во-вторых, Курбан Бекиевич — это человек, который золотыми буквами вписан в историю «Рубина», и если казанская команда одержит победу, то это будет еще и благодарностью почетному гражданину Казани Бердыеву за все то, что он сделал для нас.

Я бы не стал искать какие-то интриги в связи с борьбой команды Бердыева за чемпионство. Это футбол, чемпионом должен становиться достойнейший. Я с уважением отношусь не только к Курбану Бекиевичу, но и к ЦСКА, и к президенту клуба Евгению Гинеру, который для профессионального футбола сделал очень многое, и к главному тренеру Леониду Слуцкому, нашей общей надежде на чемпионате Европы. Стать чемпионом достойны обе команды, пусть победит сильнейший.

Мы будем рады поздравить чемпиона страны и обязательно это сделаем, но только после игры и только если ЦСКА сможет переиграть нас в честной борьбе. На матч с любым соперником, будь то «Ливерпуль» или ЦСКА, «Рубин» выходит с желанием бороться и побеждать. Субботний матч не будет исключением, тем более с учетом его значимости. Я на днях встречался с командой, смотрел тренировочный процесс и могу сказать, что наши ребята выйдут на поле, чтобы подарить болельщикам красивый футбол. Посмотрим, как это получится», – сказал Метшин.