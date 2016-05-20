Решение по получению гражданства РФ Нойштедтером еще не принято

Вопрос с получением российского гражданства полузащитником «Шальке» Романом Нойштедтером еще не решен. Об этом сообщили в пресс-службе немецкого клуба.

«Насколько нам известно, в начале этой недели не было развития событий по получению российского гражданства Романом. Точного решения о том, когда именно он может получить паспорт, еще нет. Как его клуб, мы следим за ситуацией и сразу же будем готовы анонсировать его получение гражданства. Предполагаем, что до начала следующей недели новостей по данной теме не появится.

Возможно, решение по дате получения паспорта появится в течение 10-13 дней. Нам остается только ждать информации от немецкого правительства и самого Романа. На данный момент он еще не получил гражданство», – сообщил представитель «Шальке».