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    Гордеев ведет переговоры с «Уфой»

    Экс-главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев может быть назначен на пост главного тренера «Уфы». В настоящее время стороны находятся в стадии переговоров.

    Напомним, уфимцы лишились наставника 18-го мая, когда свою должность покинул Евгений Перевертайло. И. о. главного тренера в данный момент является Сергей Томаров. Что касается Гордеева, то он подал в отставку с поста рулевого саранской команды в апреле этого года, сославшись на семейные обстоятельства.

    «Уфа» за тур до окончания первенства РФПЛ занимает 15-ю строчку в таблице, отставая от зоны переходных матчей на одно очко, а от спасительного 12-го места – на два. В последнем матче сезона уфимцы на своем поле сыграют со «Спартаком».

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.05.2016 22:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +281

      serhz 20 мая 2016, 09:31

      Он и Уфу бросит ,в самый сложный момент .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 20 мая 2016, 09:04

      Хороший тренер, желаю ему успешно решить задачу по выводу команды в РФПЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 20 мая 2016, 07:43

      НОРМ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 20 мая 2016, 06:08

      кот в мешке

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      zadira56 20 мая 2016, 05:57

      Желаю удачи!

      0
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      Рейтинг: -25

      Топс 20 мая 2016, 00:53

      Хороший специалист

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 20 мая 2016, 00:25

      В настоящее время МЕЖДУ СТОРОНЫ находятся в стадии переговоров.
      Кто так пишет по "Китайски"

      1
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      Рейтинг: +348

      343443 20 мая 2016, 00:01

      пусть приходит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 мая 2016, 22:48

      в ФНЛ

      1
      Ответить
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