У защитника «Айнтрахта» обнаружен рак

У защитника франкфуртского «Айнтрахта» Марко Русса обнаружен рак.

Такой диагноз 30-летнему игроку был поставлен после обращения антидопинговой комиссии Немецкого футбольного союза в клуб из Франкфурта по поводу его допинг-пробы, оказавшейся положительной.

Причина столь неутешительного вердикта – превышение нормы гормона роста в организме Русса. При этом, сам капитан «Айнтрахта» заявил, что готов принять участие в первом стыковом матче с «Нюрнбергом» за право остаться в Бундеслиге. Поединок пройдет сегодня, начало – 21:30 мск.