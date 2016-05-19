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    Таранов останется в «Крыльях» до 2017 года

    Капитан «Крыльев Советов» Иван Таранов продлили трудовое соглашение с клубом. Новый контракт рассчитан до середины 2017 года.

    «По своим игровым и внутренним качествам Иван – это настоящий лидер нашей команды, боец и настоящий капитан. По самоотдаче на тренировках и в игре к нему никогда нет претензий. Мы сохранили важного игрока с российским паспортом и уверены, что Иван Таранов приложит все силы, чтобы наша команда была как можно успешнее», – заявил генеральный директор клуба Виталий Шашков.

    «Крылья» – мой дом. Столько всего пережили с клубом, через многое прошли. Счастлив, что остаюсь здесь, в моей родной команде. Постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы у болельщиков было как можно поводов для радости и гордости за нас», – прокомментировал Таранов новый контракт.

    Иван Таранов играет в «Крыльях Советов» с 2008-го. За это время он провел за самарский клуб 183 матча в чемпионатах России.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    19.05.2016 18:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -66

      prosport69 19 мая 2016, 19:09

      Шикарно)

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