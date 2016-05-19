Рыжиков стал лучшим игроком «Рубина» в сезоне

Болельщики выбрали лучшего футболиста «Рубина» в сезоне-2015/16. Им стал голкипер команды Сергей Рыжиков. 35-летнему голкиперу отдали предпочтение 61% участников голосования.

Он стал единственным игроком «Рубина», сыгравшим во всех 29 матчах чемпионата, в 28 из них без замен. Лишь в 7-м туре он не сумел доиграть встречу до конца из-за красной карточки, которая впоследствии была отменена. В пяти матчах Сергей сумел оставить ворота на замке (не считая игру с «Мордовией»), в остальных 23 играх пропустил 36 мячей.