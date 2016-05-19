Хомич продлил контракт с «Амкаром»

«Амкар» объявил о продлении контракта с голкипером команды Дмитрием Хомичем. Новое соглашение российского вратаря с пермяками рассчитано до лета 2017 года.

«Я очень рад, что продолжу выступать за «Амкар». Нынешний сезон сложился для меня не очень удачно, достаточно много пропустил из-за травм и сыграл всего в одном кубковом матче. Впереди пауза, во время которой, наберу форму и, наконец, смогу оправдать ожидания болельщиков и помочь своей команде на деле», – сказал Хомич.