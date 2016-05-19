Харт: «Уверен, что сборная Англии может победить на Евро-2016»

Голкипер сборной Англии Джо Харт выразил уверенность, что его команде по силам победить на предстоящем чемпионате Европы. Напомним, что на групповом этапе турнира подопечные Роя Ходжсона сыграют с Россией, Уэльсом и Словакией.

«Мы едем во Францию за победой. Я верю в успех нашей команды. Если не верить, то зачем тогда вообще ехать?

Конечно, я рассчитываю на победу, однако между словами и делом есть огромная разница. Уверен, что сборная Англия хорошо подготовится к этому турниру. Надеюсь на поддержку болельщиков», – сказал Харт.