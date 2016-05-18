«Лестер» прибыл в Бангкок в рамках турне по Азии

В среду утром «Лестер» прибыл в столицу Таиланда Бангкок. Английский клуб отправился в турне в рамках празднования победы в чемпионате Англии. Напомним, что владельцем клуба команды является тайский бизнесмен Вичай Сривадханапрабха.

Местные болельщики устроили встречу футболистам и тренерам «лис» в международном аэропорту Суварнабхум. С командой отправились в турне по Азии главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери и капитан Уэс Морган. Не полетели в Таиланд Рияд Марез, а также Дэнни Дринкуотер и Джейми Варди, вызванные в сборную Англии для подготовки к Евро-2016.