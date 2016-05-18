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    Панов: «Работа Виллаш-Боаша в «Зените» – это провал»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов подчеркнул, что главный тренер сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаш не справился со своими обязанностями на посту наставника петербургской команды.

    «Я думаю, что какую-то определенную лепту португалец внес в «Зенит», но как-то грустно слышать от тренера накануне второй решающей части чемпионата, что он устал и хочет домой. По сути, Виллаш-Боаш не решил задачу, которую клуб перед ним ставил: попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов и выиграть чемпионат. Довольствовался лишь Кубком России и выходом в Лигу Европы.

    Я считаю, что это провал. Ну а то, что команда какой-то период при нем играла достойно, говорит о том, что в его распоряжении были качественные футболисты. Чего уж тут не играть? Как тренер португалец мне не показался настолько сильным, как те же Спаллетти и Адвокат. При них «Зенит» более качественно действовал», – отметил Панов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    18.05.2016 10:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 20 мая 2016, 14:03

      АВБ - лучший тренер для Зенита, как по мне, после Дика. Но только потому, что ничего в Европе не выиграл. Как при нем прибавили многие игроки! Не часто можно в России такое видеть. Так что нефиг.

      0
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      Рейтинг: +195

      Colonist 18 мая 2016, 16:40

      это провал газпрома! денег нет - кризис! )

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 мая 2016, 16:17

      да при чем здесь ЛЧ или ЧР не выиграли не попали бывает это спорт а вот то что за три года не поставлена командная игра и особенно игра в обороне вот где собака зарыта с упрямством и постоянством он ставил Нету и особенно Юсупова таких как эти двое в нашем чемпионате 100 а может и больше не ужели нельзя было их кем то заменить не понятно зачем Кокорин и Дзюба тем более вместе они оба полное гамно а тут сразу получается гамнищеи опять же Гарай я считаю это самый не удачный трансфер Зенита за последние 10 лет он в самые ответственные моменты то болен то жена рожает то 4-я карточка

      2
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 18 мая 2016, 13:26

      Зениту пришло время менять тренера.

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 мая 2016, 13:23

      ДАЙТЕ БОАШУ ПОРАБОТАТЬ!!!!
      ОН ЕЩЕ НЕ ДОБИЛ ГАЗПРОЕКТ ДО КОНЦА!!!

      1
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 18 мая 2016, 12:56

      Боаш конечно знатный нытик, но в отличии от предшественников у него Халк заиграл и какой-то рисунок игры появился, видимо не привык, как и многие другие, что у нас в России тренера это физруки (все кроме Бердыева). У нас тренер наверное, как медийное лицо, а по факту тренер должен участвовать в трансферах в формировании тренерского штаба и т.д. А кроме всего прочего еще и многое у нас решается в кабинетах.

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 18 мая 2016, 12:09

      провал всего руководства клуба,деньги есть-ума не надо

      0
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 18 мая 2016, 11:46

      Потому что сейчас не команда а Халкшоу(((

      0
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      Рейтинг: +39

      Kupid 18 мая 2016, 11:42

      С таким составом можно было и Бенфику проходить и попасть как минимум на вторую строчку в чемпионате.

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      Рейтинг: +215

      iuda 18 мая 2016, 11:42

      Проваливайтесь и дальше

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