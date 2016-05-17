Агуэро: «Месси рассказал мне про Гвардиолу»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился ожиданиями от прихода в клуб Хосепа Гвардиолы.

«Месси говорил мне, что Гвардиола производит сильное впечатление – это подтвердили и другие игроки, с которыми я разговаривал.

Лично я с ним не знаком, так что после Кубка Америки посмотрим, что будет. Я думаю, что он оказывает на футболистов сильное давление, и нам как раз это нужно. Думаю, его приход станет важным событием не только для всех игроков, но и для клуба.

Клуб вкладывает в футболистов большие деньги, так что и тренер должен соответствовать», – сказал Агуэро.