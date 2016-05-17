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    Промес: «Спартак» – лучшая команда России. Хочу остаться, но пока ничего не понятно»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своем желании остаться в клубе и о ситуации с продлением контракта.

    «Возможно, контракт будет продлен. Я знаю о возможности продлить контракт, но еще ничего не понятно. Для начала нужно провести встречу с руководством клуба и там все обсудить. Но сейчас я сфокусирован на победе в последнем матче, а затем мы решим, что будет дальше.

    Я хочу остаться. Хочу остаться, потому что «Спартак» – это лучшая команда в России. Это не зависит от результата. Я играю на самом большом стадионе с прекрасными фанатами. Это однозначно лучший клуб в России. Повторюсь, я хочу остаться», – сказал Промес.

    Источник: ТАСС

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    17.05.2016 20:33
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 мая 2016, 22:52

      ОСТАНЬСЯ И В СЛЕДУЩЕМ ГОДУ УВИДИШЬ РЕЗУЛЬТАТ

      3
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 17 мая 2016, 22:36

      Вы знаете переживаю за ЦСКА с 98-го,до этого было не интересно смотреть наш чемп.,но очень хочется что бы Спартак подтянулся,конечно лучшей командой назвать нельзя даже близко,но я так переживал за них когда они в полуфинале КУЕФА играли,помните Робсон у них был такой, даже голы забивал.Удачи Вам мясо! по доброму!

      7
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      Рейтинг: +6297

      порт 17 мая 2016, 22:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бромонтан?

      -8
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      Рейтинг: +15

      однозначно - местные адми > порт 18 мая 2016, 16:08

      тебе виднее, что ты сосешь

      0
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      Рейтинг: +6297

      порт > однозначно - местные адми 18 мая 2016, 18:21

      В каждом комментарии ты употребляешь слово сосёшь. Ты голубой? Хотя нет, это не вопрос, это утверждение.

      0
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > порт 18 мая 2016, 23:43

      ты сосёшь?

      0
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      Рейтинг: +43

      Mak-syt 17 мая 2016, 21:56

      что ты не поймёшь?он объяснил же.он играет на большом и красивом стадионе и с прекрасными фанатами.и для него это лучший клуб.а результаты придут

      7
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 17 мая 2016, 21:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не пойму как команда ,в которой плохая атмосфера,занимающая 5 место ,13 лет без трофеев быть лучшей

      -11
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      Рейтинг: +15

      однозначно - местные адми > RamonCSKA 18 мая 2016, 16:09

      ибо ты - шлюха))))
      тебе и не понять, привыкли покупать матчи и судей, да вонять устами ваших двух жидят. а в европе - одни рекорды вашего дурколова и обсироны обороны)))
      сиди молча и соси..

      да... эти,... говно-кони и немытые: этот профиль снова забанят - так что мне пофиг на ваш ной в комментах и ваши минусы - нойте и целуйте друг-другу)))

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      Рейтинг: +295

      dudarik 17 мая 2016, 21:21

      Играй и останешься

      3
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      Рейтинг: +108

      sciline10 17 мая 2016, 21:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      тут бы шутку про 15 лет без титулов, но только ленивый сейчас на эту тему не пошутит)

      -6
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