Мончи: «Коноплянка хотел выброситься с балкона после первого месяца в «Севилье»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи рассказал о том, как проходила адаптация некоторых легионеров.

«Коноплянка хотел выброситься с балкона после первого месяца в «Севилье». Я стараюсь хорошо узнать игроков, но всегда бывают сюрпризы.

Например, Крыховяк, 19 лет. Ты думаешь: «Каково будет поляку здесь?». А потом он оказывается самым что ни на есть настоящим севильцем.

Аруна Коне был самым дорогим приобретением и забил два гола в 41 матче. Потом он отправляется в «Леванте» и забивает 17 мячей», – сказал Мончи.