Федун: «Не для 5-го места мы строили стадион и вкладывали деньги в «Спартак»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поблагодарил болельщиков за хорошую посещаемость, а также признался, что он не может быть довольным результатами, которые показывает команда Дмитрия Аленичева.

«В прошлом нас критиковали даже за вторые места. Хотя нас миллиметры отделяли от золота. Потому ощущения двойственные сейчас — четыре победы подряд, команда наконец заиграла. Большое спасибо болельщикам — после откровенного разговора с ними у игроков «поперло», они встряхнулись.

Здорово, что «Открытие Арена» увидит еврокубки, наши ребята получат международный опыт. Но не для 5-го места мы строили стадион, вкладывали в команду деньги», – сказал Федун.