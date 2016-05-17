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  • Федун: «Не для 5-го места мы строили стадион и вкладывали деньги в «Спартак»

Федун: «Не для 5-го места мы строили стадион и вкладывали деньги в «Спартак»

17 мая 2016, 14:49
14

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поблагодарил болельщиков за хорошую посещаемость, а также признался, что он не может быть довольным результатами, которые показывает команда Дмитрия Аленичева.

«В прошлом нас критиковали даже за вторые места. Хотя нас миллиметры отделяли от золота. Потому ощущения двойственные сейчас — четыре победы подряд, команда наконец заиграла. Большое спасибо болельщикам — после откровенного разговора с ними у игроков «поперло», они встряхнулись.

Здорово, что «Открытие Арена» увидит еврокубки, наши ребята получат международный опыт. Но не для 5-го места мы строили стадион, вкладывали в команду деньги», – сказал Федун.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Мини-футбол Спартак Аленичев Дмитрий Федун Леонид
Комментарии (14)
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diadushka
1463486510
Хорошо не сказал: "не для того мы строили стадион, чтобы нохчи на нем тренировались")))
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kachan63
1463486636
Не давите на Аленичева, и будет Вам, господин Федун, результат!
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Obojaemiy
1463487382
Ну так г. Федун надо вкладывать не только в стадион и развитие молодежи, но также в главную команду!!! покупать хороших игроков!
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policepnz
1463488217
инфраструктура -эт хорошо, но где игрочишки??
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Asbjorn
1463488469
Игроков покупать надо выше уровнем,и будет результат
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Pizarro
1463489294
За стадион Вам низкий поклон господин Федун!!! А какие еще плюсы???? Их нет!!! 1. Трансферная политика из года в год - твердый "неуд"! Спортивные агенты "Спартака" "пилят" Ваши деньги, а результата нет! 2. А как уходят игроки из "Спартака"? - сплошные скандалы и это длится с конца Романцевских времен. 3. Сколько тренеров сменилось за последние годы - результата нет - они, что все плохие? "Трениришко" в "Спартаке" якобы "никакой", а в Испании с командой третий год подряд выходит в финал Лиги Европы (два уже выиграл). Это говорит, что и с тренерами "Спартак " работать не умеет. 4.Спартаковская школа - одна из лучших, но где ее воспитанники? Что выиграли? Чего добились? 5. Все ранее перечисленное говорит о том, что напрочь отсутствует стратегический план развития ФК "Спартак"! Грустно, но пятое место это именно то место на какое "наиграл" "Спартак"!
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subbotaspartak
1463495717
Для Федуна проклятого Не выше места пятого. А для болельщиков с руки И чемпионство в Лужники
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Диктор
1463496511
Простой совет-перестаньте по ходу сезона втирать в прессе о возможной замене тренера-это нервирует и тренера и игроков.Разбирайтесь по окончанию сезона .И реально дайте уже хоть одному тренеру поработать -вот так вот по щелчку пальцев ни одна команда не заиграет.Ну и последнее усильте качественно состав-результат будет -поверьте.
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roman230582
1463496668
Очередное доказательство что крупные траты не все решают
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Samov@r
1463504743
Только в стадион ты и вложил свои деньги,а в остальном ты их проеб...л
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