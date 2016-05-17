КДК РФС рассмотрит отказ «Спартака» предоставить «Тереку» поле для тренировки

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие вопросы будут обсуждаться на ближайшем заседании КДК РФС, которое состоится 18 мая в 14:00. В частности, он рассказал об инцидентах, произошедших во время второго игрового дня 29-го тура РФПЛ (16 мая).



«По матчу «Амкар» — «Уфа» мы рассмотрим вопрос о скандировании болельщиков обоих клубов ненормативной лексики. В матче «Спартак» — «Терек» болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, а клуб не предоставил основное поле для предматчевой тренировки гостей. Также были вывешены два несогласованных баннера болельщиками «Спартака».



В матче «Кубань» — «Динамо» рассмотрим использование болельщиками краснодарцев пиротехники. В матче ЦСКА – «Краснодар» болельщики ЦСКА использовали пиротехнику, а у «Краснодара» был удален Каборе за оскорбительный жест в адрес игрока соперника, а также после матча использовал оскорбительные выражения в подтрибунном помещении в адрес помощника судьи. В матче «Ростов» — «Урал» болельщики «Ростова» использовали пиротехнику», — прокомментировал ситуацию представитель РФС.