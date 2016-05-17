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    Егоров: «Не чувствую конкуренции с нашими судьями»

    Футбольный арбитр Александр Егоров рассказал о конкуренции среди российских футбольных судей.

    «Не чувствую конкуренции с нашими судьями, которые получают возможность работать в еврокубках и международных турнирах. Я возрастной арбитр и прекрасно понимаю, что нужно дать дорогу молодым ребятам. Желаю всем перспективным коллегам судить на чемпионатах мира и Европы.

    У меня, к сожалению, а может, наоборот, нет возможности работать на этих турнирах в силу возраста. Но я делаю свою работу в России, а коллеги пусть проявляют себя на международной арене», — отметил арбитр.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.05.2016 06:59
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