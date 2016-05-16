Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Краснодар»

В поединке 29-го тура Молодежного первенства ЦСКА на своем поле забил четыре безответных мяча в ворота «Краснодара». Дублем в составе победителей отметился полузащитник Астемир Гордюшенко.

Победа позволила армейцам набрать 58 очков и подняться на вторую строчку в турнирной таблице. Гости, в активе которых 43 балла, остались на девятой позиции.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 29-й тур

ЦСКА М (мол.) – Краснодар (мол.) – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Пухов, 12; 2:0 – Гордюшенко, 20; 3:0 – Гордюшенко, 45; 4:0 – Ферапонтов, 86.