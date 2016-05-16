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Рыжиков: «Нужно порадовать болельщиков в игре с ЦСКА»

16 мая 2016, 10:28
4

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков пообещал порадовать болельщиков своей команды в матче последнего тура российской Премьер-лиги с ЦСКА.

«Игра с «Крыльями» была ничейной. У нас были хорошие подходы к воротам, и у них. Так что, думаю, ничья закономерна. Обидно, что любая наша ошибка приводит к голу в наши ворота. Так что будем работать.

Впереди еще один матч. Нужно порадовать болельщиков в последней игре сезона», – сказал Сергей Рыжиков.

Матч 30-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – ЦСКА состоится в субботу, 21 мая на стадионе «Казань Арена»

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Россия Рубин Крылья Советов ЦСКА Рыжиков Сергей
Комментарии (4)
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petlyra
1463384441
Болельщиков нужно радовать во всех играх.
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vgarakh
1463385024
Порадуйте, заодно и болельщиков Ростова порадуйте
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Doctor Klyde
1463396083
Все будут рады! Особенно если Ростов останется претендентом на золото.
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chempion_cska
1463565605
А порадуются болельщики ЦСКА в конце матча, ибо ЦСКА переиграет ваш Рубин на классе. Вперед ЦСКА!
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