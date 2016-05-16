Рыжиков: «Нужно порадовать болельщиков в игре с ЦСКА»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков пообещал порадовать болельщиков своей команды в матче последнего тура российской Премьер-лиги с ЦСКА.

«Игра с «Крыльями» была ничейной. У нас были хорошие подходы к воротам, и у них. Так что, думаю, ничья закономерна. Обидно, что любая наша ошибка приводит к голу в наши ворота. Так что будем работать.

Впереди еще один матч. Нужно порадовать болельщиков в последней игре сезона», – сказал Сергей Рыжиков.

Матч 30-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – ЦСКА состоится в субботу, 21 мая на стадионе «Казань Арена»