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    Матч «Амкар» – «Уфа» начнется с минуты молчания

    Матч 29-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» – «Уфа» начнется с минуты молчания в память об администраторе молодежной команды пермяков Виталия Толова, у которого остановилось сердце во время игры между дублерами «Амкара» и «Уфы» (2:0). Футболисты пермской команды сыграют в черных траурных повязках.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.05.2016 10:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +988

      опус 2 16 мая 2016, 19:19

      Болею за футбол в Уфе,но такую команду надо в ФНЛ Никакой игры ,одна нервотрёпка . На что руководство надеялось в высшей лиге с таким составом и тренером ! Весь сезон пиарили Зинченко ,уйдёт-не уйдёт ! Да хрен бы с ним ,пускай уходит ! Какую он пользу команде принёс ? Два опасных момента ,за 25 игр ! Всё ! Если у руководства денег нет ,все на строительство стадиона ушли, и на солидных игроков потратиться нет возможности,,то сидите в ФНЛ и не морочте голову уфимским болелам !!! КРИК ДУШИ !!!!!!!!

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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 16 мая 2016, 10:54

      Говорю вам Май это месяц смертей

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