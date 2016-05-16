Матч «Амкар» – «Уфа» начнется с минуты молчания

Болею за футбол в Уфе,но такую команду надо в ФНЛ Никакой игры ,одна нервотрёпка . На что руководство надеялось в высшей лиге с таким составом и тренером ! Весь сезон пиарили Зинченко ,уйдёт-не уйдёт ! Да хрен бы с ним ,пускай уходит ! Какую он пользу команде принёс ? Два опасных момента ,за 25 игр ! Всё ! Если у руководства денег нет ,все на строительство стадиона ушли, и на солидных игроков потратиться нет возможности,,то сидите в ФНЛ и не морочте голову уфимским болелам !!! КРИК ДУШИ !!!!!!!!
Матч 29-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» – «Уфа» начнется с минуты молчания в память об администраторе молодежной команды пермяков Виталия Толова, у которого остановилось сердце во время игры между дублерами «Амкара» и «Уфы» (2:0). Футболисты пермской команды сыграют в черных траурных повязках.