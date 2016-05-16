Матч «Амкар» – «Уфа» начнется с минуты молчания

Матч 29-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» – «Уфа» начнется с минуты молчания в память об администраторе молодежной команды пермяков Виталия Толова, у которого остановилось сердце во время игры между дублерами «Амкара» и «Уфы» (2:0). Футболисты пермской команды сыграют в черных траурных повязках.