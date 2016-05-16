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Тихонов: «Смолов приятно удивил»

16 мая 2016, 08:57
2

Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов отметил порядочность и трудолюбие, которое он заметил в нападающем своей команды Федоре Смолове.

– Были знакомы со Смоловым до его перехода в «Краснодар"?

– Нет. Федор приятно удивил.

– Чем же?

– Говорили о нем разное. Но к парню вообще никаких вопросов. Порядочный. Трудолюбивый. Отношение к делу, команде, партнерам – образцовое. Отсюда и результат. Данные у Федора прекрасные – скорость, техника, удар. Но раньше, видимо, голова была не тем забита. Да еще по арендам ходил, не имел стабильного места в составе. А сейчас повзрослел. 26 лет – пора! Начал вкалывать. Плюс в личной жизни что-то поменялось. Душевное состояние хорошее. В новом клубе доверяют, почувствовал себя лидером. Ну а сборная – дополнительный стимул. В 2014-м в Бразилию Смолова не взяли. Теперь мечтает сыграть на домашнем чемпионате мира, до этого – на Евро-2016. Если работать будет так же, уверен, все получится!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Смолов Федор Тихонов Андрей
Комментарии (2)
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ZyryanovAV
1463389241
Когда в присутствии Смолова в передаче "Культ тура" начали говорить о его больших гонорарах, то видели бы вы лицо Смолова, который явно струсил, если бы его начали спрашивать: "А почему вы столько денег тратите на всякие вечеринки, а не, например, как Александр Кержаков, на больных детей?". Так стало стыдно и противно за этого Смолова. Говорили в передаче уже о другом, а у Смолова на протяжении всей передачи было испуганное и настороженное лицо. Надо Кержакова, как человека, хвалить, а не футбольных мажоров.
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sochi-2013
1463392659
Жалко будет, если уйдет, но хочется посмотреть на него (в условной) Баварии.
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