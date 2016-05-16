Мхитарян признан болельщиками лучшим игроком сезона в Бундеслиге

Хавбек дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян получил звание лучшего игрока Бундеслиги сезона-2015/16 по мнению болельщиков. Голосование среди любителей немецкого первенства со всего мира проводило издание Deutsche Welle.

На счету лидера дортмундцев и армянской сборной 26% процентов голосов. Далее расположились нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес (21%) и атакующие игроки «Баварии» Томас Мюллер и Роберт Левандовски (у обоих по 17%).

В текущем розыгрыше Бундеслиги Мхитарян записал в свой актив 15 результативных передач, став лучшим по этому показателю, и 11 забитых мячей в 31-м матче.

«Не думаю, что есть что-то лучше, чем эта награда от моих поклонников со всего мира. Спасибо большое за то, что вы рядом! Я люблю вас», – написал Мхитарян на своей странице в Facebook.