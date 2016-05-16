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  • Мхитарян признан болельщиками лучшим игроком сезона в Бундеслиге

Мхитарян признан болельщиками лучшим игроком сезона в Бундеслиге

16 мая 2016, 01:18
13

Хавбек дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян получил звание лучшего игрока Бундеслиги сезона-2015/16 по мнению болельщиков. Голосование среди любителей немецкого первенства со всего мира проводило издание Deutsche Welle.

На счету лидера дортмундцев и армянской сборной 26% процентов голосов. Далее расположились нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес (21%) и атакующие игроки «Баварии» Томас Мюллер и Роберт Левандовски (у обоих по 17%).

В текущем розыгрыше Бундеслиги Мхитарян записал в свой актив 15 результативных передач, став лучшим по этому показателю, и 11 забитых мячей в 31-м матче.

«Не думаю, что есть что-то лучше, чем эта награда от моих поклонников со всего мира. Спасибо большое за то, что вы рядом! Я люблю вас», – написал Мхитарян на своей странице в Facebook.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Боруссия Д Байер Бавария Левандовски Роберт Мюллер Томас Мхитарян Генрих Чичарито
Комментарии (13)
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RealArsenal
1463351245
Ого! Очень круто.
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xColaz
1463351390
Самый мощный из Армян - это Генрих Мхитарян
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allkeeper
1463355196
Клёво! а то я думал, опять будет какой-нибудь Рибери или Роббен
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talgatnurzhanov2006
1463370807
удачи
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aurora5858
1463371588
Еще четыре Мхитаряна и сборная непобедима
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Fdo Torres
1463381346
Хороший сезон провёл, как и весь Дортмунд
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armbarm
1463397974
Спасибо за фантастический сезон. Гордость Армении и армян!!!
Ответить
jinhae
1463401850
поздравляю
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diadushka
1463496444
Генрих джан, молодец)))
Ответить
Samov@r
1463576400
Заслуженно
Ответить
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