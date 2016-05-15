Черевченко: «Арбитры поспособствовали стычке между игроками «Зенита» и «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко заявил, что стычке между футболистами в конце встречи 29-го тура с «Зенитом» (1:1) поспособствовали неверные решения судейской бригады.

– «Локомотив» провалил концовку чемпионата. Какие сейчас в команде есть проблемы?

– Мне никто не мешает работать в спокойной обстановке, в команде нормальная атмосфера, с ребятами тоже все хорошо.

– Кто, по-вашему мнению, больше всего достоин чемпионства в этом сезоне?

– За чемпионство до сегодняшнего тура боролись три команды – ЦСКА, «Зенит» и «Ростов». Я восхищен «Ростовом», потому что его участие в этой борьбе неожиданно. «Зенит» и ЦСКА каждый год ставят перед собой цель победить в чемпионате и играть в Лиге чемпионов. Я был также удивлен тем, что наша команда смогла вклиниться в борьбу за чемпионство и перед матчем со «Спартаком» имела в этой борьбе хорошие шансы, но один человек на футбольном поле помешал нам. Я не буду называть его фамилию, скажу лишь, что он в другой форме. Не люблю обсуждать судейство. Каждый работает как может. Но когда кто-то может работать лучше, но работает плохо, – это неправильно.

– Как вы прокомментируете потасовку в конце матча, и о чем вы говорили после нее с Халком?

– С Халком мы поговорили о жизни. Что касается потасовки, то сегодня была напряженная игра, нервы у игроков были натянуты, но до такой ситуации довели судьи. Они не справились с сегодняшней игрой, и потасовка возникла из-за них. Если ставить такие пенальти, как сегодня в ворота «Локомотива»… Есть такая передача «Курьезы футбола», можно этот эпизод туда поместить – всем понравится. Мы уже собирались менять Миранчука, должен был выйти высокий Шкулетич, который хорошо играет головой, а «Зенит» как раз должен был подавать со стандарта. Вместо добавленных четырех минут ко второму тайму мы играли как будто бы в хоккейном плей-офф – до забитого гола.