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  • Черевченко: «Арбитры поспособствовали стычке между игроками «Зенита» и «Локомотива»

Черевченко: «Арбитры поспособствовали стычке между игроками «Зенита» и «Локомотива»

15 мая 2016, 23:28
9

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко заявил, что стычке между футболистами в конце встречи 29-го тура с «Зенитом» (1:1) поспособствовали неверные решения судейской бригады.

– «Локомотив» провалил концовку чемпионата. Какие сейчас в команде есть проблемы?

– Мне никто не мешает работать в спокойной обстановке, в команде нормальная атмосфера, с ребятами тоже все хорошо.

– Кто, по-вашему мнению, больше всего достоин чемпионства в этом сезоне?

– За чемпионство до сегодняшнего тура боролись три команды – ЦСКА, «Зенит» и «Ростов». Я восхищен «Ростовом», потому что его участие в этой борьбе неожиданно. «Зенит» и ЦСКА каждый год ставят перед собой цель победить в чемпионате и играть в Лиге чемпионов. Я был также удивлен тем, что наша команда смогла вклиниться в борьбу за чемпионство и перед матчем со «Спартаком» имела в этой борьбе хорошие шансы, но один человек на футбольном поле помешал нам. Я не буду называть его фамилию, скажу лишь, что он в другой форме. Не люблю обсуждать судейство. Каждый работает как может. Но когда кто-то может работать лучше, но работает плохо, – это неправильно.

– Как вы прокомментируете потасовку в конце матча, и о чем вы говорили после нее с Халком?

– С Халком мы поговорили о жизни. Что касается потасовки, то сегодня была напряженная игра, нервы у игроков были натянуты, но до такой ситуации довели судьи. Они не справились с сегодняшней игрой, и потасовка возникла из-за них. Если ставить такие пенальти, как сегодня в ворота «Локомотива»… Есть такая передача «Курьезы футбола», можно этот эпизод туда поместить – всем понравится. Мы уже собирались менять Миранчука, должен был выйти высокий Шкулетич, который хорошо играет головой, а «Зенит» как раз должен был подавать со стандарта. Вместо добавленных четырех минут ко второму тайму мы играли как будто бы в хоккейном плей-офф – до забитого гола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Черевченко Игорь
Комментарии (9)
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XaXatyn
1463345956
Матч конечно ппц какой плохой ! ЛОКО красавцы могут играть когда хотят , даже если судья открыто против нас !
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mdu86
1463347168
Вилков просто ничтожество! Его нужно отстранить от футбола пожизненно! Очень много вопросов к нему! Халку обязан был показывать красную карточку! Толкать судью! За что получил жёлтую Тарасов?! (он же просто разнимал!). Про пенальти в ворота Локомотива просто нет нормальных слов, одни матерные!
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Lenine
1463347188
Сука. На Гранаткина на Миранчука нарадоваться не мог. А оказался такой сукой...
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sprint5
1463362654
что не игра то судейство на первомплане
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Диктор
1463376527
Я смотрел матч-и считаю судья нормально отсудил.Тренер Локо за такое вот интервью увы не на высоте.Если быть объективным то в случае с пенальти в ворота Локо-ну там изначально (и это было хорошо видно) игрок Локомотиво руками отталкивал игрока соперника в своей штрафной.Ну упали и упали-пенальти по делу.А вот в ворота бомжей,я честно говоря и не понял за что-игра была корпус в корпус.А подленькие поступки Миранчука вообще не красят команду.
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Kurp
1463379587
Вилкова надо проверить на допинг, давать такие пенальти , как в ворота Локомотива-это супер предвзятость. Халка надо было удалять за такие действия, но он оказался неприкасаемым. Видно было невооруженным взглядом , что судья очень хочет победы Зенита, но Локомотив выстоял. Молодцы, если бы играли так все игры, то призеры точно.
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mahan
1463383393
Игра была нормальной, Миранчук расстроил, очень подло поступил 2 раза. Так не играют.
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Motiv
1463391938
Вилком продажный матрас
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GoldPlayFIFARus9
1463392072
Да уж,выпустил судья нити из рук,надо было удалять Мирончука гораздо раньше,откровенно хамское поведение. Халку ни за что дал ЖК,убрал 3-х игроков Зенита на матч с Динамо,как так можно то?
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