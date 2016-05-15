«Севилья» предложила контракт Велозу

«Севилья» предложила контракт хавбеку киевского «Динамо» Мигелю Велозу. Зарплата игрока в случае его согласия будет составлять 850 тысяч евро, информирует Italia News 24.

Соглашение португальца с украинским клубом истечет в июне этого года, поэтому у него есть право контактировать с любым клубом в качестве свободного агента.

Велозу уже уведомил руководство «Динамо» о своем намерении вернуться в один из европейских чемпионатов. Отметим, что заработная плата полузащитника в киевском клубе равнялась двум миллионам евро в год.