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    Дзюба: «Слуцкий – самый сильный и самый современный тренер России»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от работы с главным тренером сборной России Леонидом Слуцким.

    «От Слуцкого исходила положительная энергетика с первого телефонного разговора. Мы, игроки сборной России, сразу почувствовали, что все в наших руках и все в наших силах.

    Мне нравится, как у него выстроен рабочий процесс: установка, теория, разбор сильных и слабых сторон соперников.Теорию он умещает в 25-30 минут, а не так, как у старой школы, когда теория могла длиться три часа. У него все доходчиво и понятно. Думаю, сейчас он самый сильный и самый современный тренер России», – сказал Дзюба.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.05.2016 19:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +31

      iglls73 15 мая 2016, 23:08

      Что бревнышко, подлизуешься, боишься что с точкой игрой в сборную не попадешь?

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 мая 2016, 21:58

      Уже чувствует, что с Зенитом все понятно, Боаш уходит, а дальше сборная. Молодец, что сказать.

      1
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      Рейтинг: +84

      АНДО 15 мая 2016, 21:53

      ОН УЖЕ ЧУВСТВУЕТ ЛАВКУ В СБОРНОЙ, ТАК КАК СЕЙЧАС СМОЛОВ ЛУЧШЕ НЕГО. ВОТ И ПОДЛИЗУЕТСЯ... СЛУЦКИЙ ПРИ ВСЁМ УВАЖЕНИИ К НЕМУ, ТОЧНО НЕ ЛУЧШЕ БЕРДЫЕВА!

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 > АНДО 16 мая 2016, 03:22

      разницы то?подлизывайся или нет играть будет тот кто лучшую игру показывает и не важны фамилии...

      0
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      Рейтинг: +84

      АНДО > sour12 16 мая 2016, 16:38

      ну это мы понимаем. а он то думает если подлижется то слуцкий его в основе будет выпускать...

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 15 мая 2016, 21:27

      Все по делу сказано. Успехов и удачи.

      2
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      Рейтинг: +95

      dobrynia 15 мая 2016, 21:25

      Ждем ответ Слуцкого:-)

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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 15 мая 2016, 21:23

      Дай бог))) не могу дождаться

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