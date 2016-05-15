Джонсону запретили общаться с дочерью

Бывший полузащитник «Сандерленда» Адам Джонсон, ныне отбывающий срок за секс с несовершеннолетней девушкой, получил запрет на общение с детьми и собственной дочерью.

Сообщается, что во время телефонного звонка бывшей девушке хавбек общался со своей дочкой. Данный разговор был прослушан представителями правоохранительных органов, после чего Джонсону было запрещено разговаривать с ней и другими детьми.

Напомним, Джонсон попал в тюрьму в марте 2016 года и будет отбывать срок в течение шести лет.