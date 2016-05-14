Плетикоса сыграет с первых минут против «Реала» в своем прощальном матче

Экс-голкипер «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса займет место в воротах «Депортиво» в матче завершающего 38-го тура Примеры против «Реала». Напомним, хорватский страж ворот на днях объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона. Таким образом, поединок на «Риасоре» станет для вратаря прощальным. Плетикоса в общей сложности выступал в РФПЛ с 2007-го по 2015-й годы.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

Депортиво: Плетикоса, Мануэль Пабло, Аррибас, Сидней, Наварро, Картабия, Москера, Бергантиньос, Файр, Лукас, Луис Альберто.

Запасные: Ману, Кани, Риера, Родригес, Боргес, Хонас Гутьеррес, Робер.

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Пепе, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Бэйл, Бензема, Роналду.

Запасные: Касилья, Варан, Хамес, Ковачич, Хесе, Иско, Данило.

Начало поединка – 18.00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.