Фергюсон мог уйти из «Манчестер Юнайтед» в 2001 году

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон заявил, что летом 2001 года мог покинуть стан «красных дьяволов».

«Самая большая ошибка, которую я совершил, – объявление об уходе из «Манчестер Юнайтед» на старте сезона-2001/02. Но зимой я передумал и начал думать, как снова вернуть команду на вершину», – сказал Фергюсон.

Отметим, что Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. За это время команда завоевала 13 титулов чемпиона АПЛ и дважды становилась победителем Лиги чемпионов.