Аленичев: «Доволен, что остаются шансы на ЛЕ, но пятое место – это не то, к чему стремится «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в преддверии поединка 29-го тура РФПЛ с «Тереком» выразил надежду, что защитник команды Евгений Макеев сможет принять участие в предстоящей игре, а также подчеркнул, что несмотря на занимаемое ныне пятое место, дающее право участвовать в еврокубках в следующем сезоне, это не то, к чему должны стремиться красно-белые.

«У нас очень хорошие отношения с Рахимовым. Не придаю значения тому, что ни разу не выигрывал у него. Могу сказать, что команды, в которых работал Рахимов, всегда показывали хороший футбол. И в понедельник нас ждет очень сложная игра. Что касается Евгения Макеева, то надеюсь, завтра Женя будет тренироваться в общей группе.

Олег Иванов – ключевой игрок в «Тереке». Им будет его не хватать. Но получается так, что игрок, который заменяет лидера, может выдать свой лучший матч. Команде уже сказал, что не нужно придавать значения отсутствию Иванова.

Чувствуется ли давление, находясь на пятом месте? Психологически «Спартаку» всегда нелегко. Каждый раз оказывается давление. Поэтому не хочется рассуждать на эту тему. Могу сказать, что сейчас команда находится в отличном функциональном состоянии.

Доволен ли я пятым местом? Доволен, что остаются шансы на еврокубки. Есть удовлетворение, что три матча сыграли на ноль. Но пятое место – это не то, куда стремимся я и команда», – сказал Аленичев.