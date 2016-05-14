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Мутко: «Вопрос с гражданством Нойштедтера решится в мае»

14 мая 2016, 13:41
8

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что вопрос с получением российского гражданства хавбеком «Шальке» Романом Нойштедтером должен быть решен в течении этого месяца.

«Сам вопрос будет решен: человек подал заявление, и оно рассматривается. В мае он должен быть разрешен, ведь он ограничен сроками попадания в заявку на Евро. У нас будет объявлен расширенный список, а потом будет окончательная заявка, которая тоже имеет свои сроки для подачи в УЕФА, и в эти сроки все будет решено.

Я не могу сказать, сыграет ли он на Евро вызов того или иного игрока находится в компетенции главного тренера», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Шальке-04 Россия Нойштедтер Роман Мутко Виталий
Комментарии (8)
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DZHEKO
1463223052
прикольна!
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red-white fox
1463226240
За сборную ни разу не сыграл, даже в России не жил, какой ЧЕ?
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Pro100Kid
1463226912
Сборной такой слабый защитник не нужен
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redarmy83
1463231266
Я один не понимаю че они носятся с этим штетэрэм? Зачем он нужен. Позорище сплошное.
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Garrincha58
1463231284
для сб.России и такой сойдет если бы был стоящий его бы давным давно Бавария забрала к себе и играл бы он за немцев
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valike35
1463233941
преподносят его чуть ли ни как звезду какую то, типа он придет порядок наведет
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ewgen1986
1463325224
Пусть играет может хоть от него толк будет.
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