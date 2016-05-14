Мутко: «Вопрос с гражданством Нойштедтера решится в мае»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что вопрос с получением российского гражданства хавбеком «Шальке» Романом Нойштедтером должен быть решен в течении этого месяца.

«Сам вопрос будет решен: человек подал заявление, и оно рассматривается. В мае он должен быть разрешен, ведь он ограничен сроками попадания в заявку на Евро. У нас будет объявлен расширенный список, а потом будет окончательная заявка, которая тоже имеет свои сроки для подачи в УЕФА, и в эти сроки все будет решено.

Я не могу сказать, сыграет ли он на Евро – вызов того или иного игрока находится в компетенции главного тренера», – сказал Мутко.