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    Мутко: «Вопрос с гражданством Нойштедтера решится в мае»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что вопрос с получением российского гражданства хавбеком «Шальке» Романом Нойштедтером должен быть решен в течении этого месяца.

    «Сам вопрос будет решен: человек подал заявление, и оно рассматривается. В мае он должен быть разрешен, ведь он ограничен сроками попадания в заявку на Евро. У нас будет объявлен расширенный список, а потом будет окончательная заявка, которая тоже имеет свои сроки для подачи в УЕФА, и в эти сроки все будет решено.

    Я не могу сказать, сыграет ли он на Евро вызов того или иного игрока находится в компетенции главного тренера», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    14.05.2016 13:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 15 мая 2016, 18:13

      Пусть играет может хоть от него толк будет.

      0
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      Рейтинг: +354

      valike35 14 мая 2016, 16:52

      преподносят его чуть ли ни как звезду какую то, типа он придет порядок наведет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 мая 2016, 16:08

      для сб.России и такой сойдет если бы был стоящий его бы давным давно Бавария забрала к себе и играл бы он за немцев

      0
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 14 мая 2016, 16:07

      Я один не понимаю че они носятся с этим штетэрэм? Зачем он нужен. Позорище сплошное.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > redarmy83 14 мая 2016, 16:27

      Газпром спонсор Шальке. Кто то курирует .Нойштедтер игрок Шальке. Приглянулся кому-то видимо. А как приглянулся-это другой вопрос..

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 14 мая 2016, 14:55

      Сборной такой слабый защитник не нужен

      0
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 14 мая 2016, 14:44

      За сборную ни разу не сыграл, даже в России не жил, какой ЧЕ?

      0
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      Рейтинг: +24

      DZHEKO 14 мая 2016, 13:50

      прикольна!

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