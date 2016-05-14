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    Макеев: «В воскресенье станет ясно, смогу ли я сыграть с «Тереком»

    Защитник «Спартака» Евгений Макеев накануне поединка 29-го тура РФПЛ против «Терека» отметил, что испытывает некоторые проблемы со здоровьем и пока не уверен, сможет ли он помочь красно-белым в игре, которая состоится в понедельник.

    «У меня спазм задней поверхности бедра. Пока не понятно, приму ли участие в игре с «Тереком». Завтра все станет ясно.

    В понедельник нас ожидает сложная игра. «Терек» – неудобная команда, которая навязывает борьбу на каждом участке поля. В матче с «Уралом» мы не показали спартаковский футбол. Но такие игры тоже имеют место быть. Плюс надо учитывать погодные условия. Главное, что мы победили», – сказал Макеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.05.2016 13:34
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