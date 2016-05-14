«Реал» на выезде померяется силами с «Депортиво»

14 мая состоится заключительный тур чемпионата Испании и по его итогам мадридский «Реал» может стать чемпионом Испании. Сегодня «сливочные» на выезде сыграют с «Депортиво», однако победа не будет гарантировать им победу в Примере. Для триумфа им нужно надеяться на осечку «Барселоны», которая на выезде сыграет с «Гранадой».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча в 18:00.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Не пропустите!