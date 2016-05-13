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    Тимощук: «Спасибо Малафееву за те годы, что он провел в «Зените»

    Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук оценил шансы петербургской команды на победу в матче 29-го тура РФПЛ с «Локомотивом», а также пожелал удачи голкиперу сине-бело-голубых Вячеславу Малафееву, который после этой встречи закончит профессиональную карьеру.

    «Я надеюсь, игра на «Петровском» будет интересной, потому что теоретически сейчас все шансы для того, чтобы стать чемпионом, у «Зенита» еще есть. Задачи стоят максимальные, и я уверен, что в родных стенах команда должна победить. «Зенит» подходит к матчу с очень хорошим настроением: ребята победили в последнем поединке, действовали уверенно, забили хорошие голы, местами показали очень зрелищный футбол. «Локомотив» же находится не в лучшем состоянии, теряет очки, поэтому «Зенит» безусловно должен побеждать и затем смотреть на то, как сыграют ЦСКА и «Ростов». Конечно, душой и сердцем я за «Зенит».

    Еще этот матч запомнится тем, что легендарный игрок, вратарь Вячеслав Малафеев завершит свою карьеру и попрощается с болельщиками. Слава отдал всю свою жизнь клубу, на протяжении всех этих лет являлся лидером, ключевым игроком, поэтому, раз он принял такое решение, значит, оно правильное. Хотел бы поддержать его, пожелать ему и его родным и близким здоровья и счастья и, конечно, поддержки родного стадиона. Спасибо за те годы, что ты провел в команде, с болельщиками, и защищал цвета клуба!» – сказал Тимощук.

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.05.2016 17:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 14 мая 2016, 11:58

      У Славы была отличная футбольная жизнь!...

      0
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      Рейтинг: +150

      MadPampers 14 мая 2016, 00:36

      чувствую как вместе с такими событиями уходит моя молодость, жалко, но всему своё время - это жизнь, удачи Славе в дальнейших начинаниях, уверен, что он окажет дальнейшее влияние на Российский футбол

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      Рейтинг: +308

      hmelarj 13 мая 2016, 17:27

      Комментарий удален.

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