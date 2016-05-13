Варди – лучший игрок сезона в АПЛ

Английская премьер-лига назвала нападающего «Лестер Сити» Джейми Варди лучшим футболистом сезона-2015/16.

Напомним, что 29-летний форвард также был признан игроком года по версии британских журналистов. Ассоциация профессиональных футболистов отдала первое место его одноклубнику – Рияду Марезу.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Варди забил 24 гола, отдал восемь результативных передач, а также помог «Лестеру» стать чемпионом АПЛ.