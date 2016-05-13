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  • «ПСЖ»: «Ибрагимович будет работать в нашем клубе после того, как завершит карьеру»

«ПСЖ»: «Ибрагимович будет работать в нашем клубе после того, как завершит карьеру»

13 мая 2016, 13:15
1

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, объявивший сегодня об уходе из «ПСЖ», получит работу в структуре французского клуба после завершения игровой карьеры.

«ПСЖ выражает глубокую признательность Ибрагимовичу за четыре выдающихся сезона, за которые он успел стать одним из самых лучших и результативных игроков в истории клуба.

Златан присоединится к руководству нашего клуба, когда его карьера будет завершена, и будет способствовать превращению ПСЖ в один из самых сильных клубов Европы», – говорится в сообщении парижан.

Источник: Twitter
Франция. Лига 1 ПСЖ Ибрагимович Златан
Комментарии (1)
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Kulimen
1463135185
Они самого Ибру об этом хоть спросили?
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