«ПСЖ»: «Ибрагимович будет работать в нашем клубе после того, как завершит карьеру»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, объявивший сегодня об уходе из «ПСЖ», получит работу в структуре французского клуба после завершения игровой карьеры.

«ПСЖ выражает глубокую признательность Ибрагимовичу за четыре выдающихся сезона, за которые он успел стать одним из самых лучших и результативных игроков в истории клуба.

Златан присоединится к руководству нашего клуба, когда его карьера будет завершена, и будет способствовать превращению ПСЖ в один из самых сильных клубов Европы», – говорится в сообщении парижан.