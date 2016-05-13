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    Ибрагимович близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович покинет французский клуб уже в ближайшие дни. Как сообщает журналист Sky Sports Алессандро Альчиато, 34-летний швед продолжит карьеру либо в «Лос-Анджелес Гэлакси», либо в «Манчестер Юнайтед».

    К слову, Альчиато оценил вероятность переезда Ибрагимовича в МЛС в 90%.

    Сам футболист уже успел попрощаться с болельщиками на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    13.05.2016 11:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 мая 2016, 18:56

      Какк говорят великие артисты, лучше уйти на день раньше, чем на день позже.
      Так будут помнить ,как звезду.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +35

      pasarov 13 мая 2016, 14:56

      Златан-Легенда!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Lordfrax 13 мая 2016, 13:00

      Хз вроде и в ПСЖ хорошие деньги дают

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 13 мая 2016, 12:42

      Видать, наигрался.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +224

      Ele13 13 мая 2016, 12:41

      В 34 года и так классно играть, может рано ещё Златан за заработками?) Можно ещё сезон и в Европе пофеерить.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 13 мая 2016, 12:26

      Рано за океан.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 13 мая 2016, 11:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Проститутка уже до Америки добралась.

      -7
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