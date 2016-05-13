Ибрагимович близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Какк говорят великие артисты, лучше уйти на день раньше, чем на день позже.
Так будут помнить ,как звезду.
Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович покинет французский клуб уже в ближайшие дни. Как сообщает журналист Sky Sports Алессандро Альчиато, 34-летний швед продолжит карьеру либо в «Лос-Анджелес Гэлакси», либо в «Манчестер Юнайтед».
К слову, Альчиато оценил вероятность переезда Ибрагимовича в МЛС в 90%.
Сам футболист уже успел попрощаться с болельщиками на своей странице в Twitter.
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— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 13, 2016