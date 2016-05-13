Ибрагимович близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович покинет французский клуб уже в ближайшие дни. Как сообщает журналист Sky Sports Алессандро Альчиато, 34-летний швед продолжит карьеру либо в «Лос-Анджелес Гэлакси», либо в «Манчестер Юнайтед».

К слову, Альчиато оценил вероятность переезда Ибрагимовича в МЛС в 90%.

Сам футболист уже успел попрощаться с болельщиками на своей странице в Twitter.