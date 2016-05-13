Полоз: «Пусть проверяют хоть после каждой игры»

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз прокомментировал ситуацию с проверкой игроков команды на допинг после игры с «Динамо» (3:1).

«Почему-то в прошлом году, когда мы бились за выживание, никто из представителей ФИФА с проверками к нам не приезжал.

А вообще, не вопрос – пусть приезжают к нам с проверками хоть после каждой игры. Главное, чтобы мы выигрывали», – сказал Полоз.