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    Полоз: «Пусть проверяют хоть после каждой игры»

    Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз прокомментировал ситуацию с проверкой игроков команды на допинг после игры с «Динамо» (3:1).

    «Почему-то в прошлом году, когда мы бились за выживание, никто из представителей ФИФА с проверками к нам не приезжал.

    А вообще, не вопрос – пусть приезжают к нам с проверками хоть после каждой игры. Главное, чтобы мы выигрывали», – сказал Полоз.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.05.2016 07:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +76

      takca 13 мая 2016, 10:39

      Все очень просто . После матчей с Зенитом и Спартаком руководство клуба не допустило ни каких проверок. Поэтому и было решено проверить всех игроков тем более что игра проходила в Москве и помешать тестам они физически не могли.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > takca 13 мая 2016, 11:15

      Ты че? Мельдония обожрался? Если бы так было,на каждом углу бв кричали

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 мая 2016, 08:42

      Лишь бы тест ничего не показал! Ребята могут и не знать что им подсовывали врачи и чем их угощали доброжелатели!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Serjoga 13 мая 2016, 09:22

      Вот это-то и настораживает.

      3
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