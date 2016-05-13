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Мутко: «Почему-то ФИФА решила проверить именно «Ростов»

13 мая 2016, 00:18
18

Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с вызовом 11 игроков «Ростова» на допинг-контроль после матча 28-го тура РФПЛ с «Динамо».

«Почему-то сегодня приехали допинг– офицеры ФИФА. Надо разобраться, почему. Здесь ничего такого нет, это обычная процедура. ФИФА почему-то озаботилась. Сегодня мы находимся под контролем международных организаций, потому что наше РУСАДА сейчас не может заниматься забором проб. Почему-то ФИФА решила проверить именно «Ростов», – сообщил Мутко.

Напомним, что «Ростов» одержал над «Динамо» победу со счетом 3:1 и вновь поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, которая дает право выступать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Мутко Виталий
Комментарии (18)
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арейская
1463099056
Почему именно "Ростов"? Да потому,чтобы не допустить ни в коем случае клуб до чемпионства, сейчас что-нибудь замутят с этими анализами, и всё..., привет дончане, зря старались
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OritanVovka
1463103853
Не проиграли Динамо. Не пропустили вперед Зенит. Вот и "непонятно почему именно Ростов" становится понятным . . . Если Ростов каким то чудом все же займет 2 место, то либо по финансам, либо вот уже "по допингу", от еврокубков отстранят. Зенит будет играть в ЛЧ при любом раскладе, я думаю.
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Диктор
1463112855
Только один вопрос Гинер или Миллер ?????????
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Kurp
1463120092
Пытаются любыми способами остановить Ростов и в этом заслуга наших российских функционеров, включая думу. Потом говорят о какой-то справедливости. Честно говоря противно.
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mik1954
1463120720
Интересно, а что грозит в случае положительного результата, лишение очков или дисквалификация....
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Kurp
1463121246
Все ты прекрасно знаешь! Поступила команда остановить Ростов.
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Black Giz
1463122077
Интересный ты типчк, дядя Мутко. Почему-то приехали, почему-то Ростов. Ты млять руководитель или говно на палочке? Ни хрена не знаешь что творится в твоей вотчине. Тогда вали с этого поста. Чучело говеное.
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slavа0508
1463122597
ОХ и лицемер господин ты господин Мутко, сам с Миллером всё замутил ,а теперь глазки округлил
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slavа0508
1463122782
А что то молчат все футбольные правдорубы,,,Бубнов,Ловчев,и все остальные
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андрей андреев
1463124864
Да без твоей помощи они бы и дорогу не нашли
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