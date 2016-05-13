Мутко: «Почему-то ФИФА решила проверить именно «Ростов»

Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с вызовом 11 игроков «Ростова» на допинг-контроль после матча 28-го тура РФПЛ с «Динамо».

«Почему-то сегодня приехали допинг– офицеры ФИФА. Надо разобраться, почему. Здесь ничего такого нет, это обычная процедура. ФИФА почему-то озаботилась. Сегодня мы находимся под контролем международных организаций, потому что наше РУСАДА сейчас не может заниматься забором проб. Почему-то ФИФА решила проверить именно «Ростов», – сообщил Мутко.

Напомним, что «Ростов» одержал над «Динамо» победу со счетом 3:1 и вновь поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, которая дает право выступать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.