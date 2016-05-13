Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Почему-то ФИФА решила проверить именно «Ростов»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с вызовом 11 игроков «Ростова» на допинг-контроль после матча 28-го тура РФПЛ с «Динамо».

    «Почему-то сегодня приехали допинг– офицеры ФИФА. Надо разобраться, почему. Здесь ничего такого нет, это обычная процедура. ФИФА почему-то озаботилась. Сегодня мы находимся под контролем международных организаций, потому что наше РУСАДА сейчас не может заниматься забором проб. Почему-то ФИФА решила проверить именно «Ростов», – сообщил Мутко.

    Напомним, что «Ростов» одержал над «Динамо» победу со счетом 3:1 и вновь поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, которая дает право выступать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2016 00:18
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 мая 2016, 10:34

      Да без твоей помощи они бы и дорогу не нашли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 13 мая 2016, 09:59

      А что то молчат все футбольные правдорубы,,,Бубнов,Ловчев,и все остальные

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 13 мая 2016, 09:56

      ОХ и лицемер господин ты господин Мутко, сам с Миллером всё замутил ,а теперь глазки округлил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 13 мая 2016, 09:47

      Интересный ты типчк, дядя Мутко. Почему-то приехали, почему-то Ростов. Ты млять руководитель или говно на палочке? Ни хрена не знаешь что творится в твоей вотчине. Тогда вали с этого поста. Чучело говеное.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 13 мая 2016, 09:34

      Все ты прекрасно знаешь! Поступила команда остановить Ростов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 13 мая 2016, 09:25

      Интересно, а что грозит в случае положительного результата, лишение очков или дисквалификация....

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 > mik1954 13 мая 2016, 09:58

      А грозит что просто прихлопнут Ростов,обонкротить не получилось так теперь новый заход

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 13 мая 2016, 09:14

      Пытаются любыми способами остановить Ростов и в этом заслуга
      наших российских функционеров, включая думу. Потом говорят о какой-то
      справедливости. Честно говоря противно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 13 мая 2016, 08:58

      Тут всё ясно же! Зениту нужна Лига Чемпионов и Всё! А разобраться бы по хорошему и отправить Зенит в ФНЛ на годик поиграть! Как с Ювентусом в Италии делали!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 мая 2016, 07:14

      Только один вопрос Гинер или Миллер ?????????

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV > Диктор 13 мая 2016, 07:25

      пожалуй ты прав подсуетились давно, и явно кто-то из них

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > max74 13 мая 2016, 09:44

      Млять полностью поддерживаю. И добавить нечего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 13 мая 2016, 06:30

      Мутко тянет Зенит любыми способами.
      То финансовые дела десятилетней давности откапывает у Ростова, то ФИФА натравливает.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11