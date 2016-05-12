На матче чемпионата Чехии работали нетрезвые арбитры

Чешская футбольная ассоциация наложила дисквалификацию на двух судей, обслуживавших вчерашний поединок 29-го тура национального первенства между «Пршибрамом» и пражской «Славией» (1:3). Резервного рефери Марек Пилны и ассистента главного арбитра Иржи Йеха ждет пожизненное отстранение от судейства.

Видеозапись показывает, что оба арбитра находились под действием алкоголя, что и подтвердил президент ассоциации футбола Чехии. Так, например, Пилны еле удерживался на ногах, а его поведение со стороны выглядело несколько странным по причине того, что он пытался в точности повторять движения судьи-помощника.