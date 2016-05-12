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На матче чемпионата Чехии работали нетрезвые арбитры

12 мая 2016, 23:54
13

Чешская футбольная ассоциация наложила дисквалификацию на двух судей, обслуживавших вчерашний поединок 29-го тура национального первенства между «Пршибрамом» и пражской «Славией» (1:3). Резервного рефери Марек Пилны и ассистента главного арбитра Иржи Йеха ждет пожизненное отстранение от судейства.

Видеозапись показывает, что оба арбитра находились под действием алкоголя, что и подтвердил президент ассоциации футбола Чехии. Так, например, Пилны еле удерживался на ногах, а его поведение со стороны выглядело несколько странным по причине того, что он пытался в точности повторять движения судьи-помощника.

Источник: BBC
Чехия. Синот Лига Пршибрам Славия
Комментарии (13)
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Пчела 672
1463087131
Люди)) ну что вы хотите)) в стране такое вкусное пиво))) зажгли красавцы))
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Tri
1463089133
Надо было ещё на поле выползти, и блевануть там)))
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RNDRSM
1463089286
Весело. А как он увлечен игрой! Любил наверное свою работу...
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Тraumtanzеr
1463093159
Чему удивляться?Судя по тому как у нас судят, вероятно наши судья, это делают под тяжелыми наркотиками.
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Ronaldinho R10
1463097549
Это позор.Лишнее подтверждение того,что за судьями никакого контроля.Кто их выпустил в таком состоянии ?
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bzfar
1463102556
Чешское пиво - лучшее пиво! Даже судьям не устоять :-)
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bolela_16
1463108033
Было же 9 мая, ПОБЕДА!!!
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rm4612
1463111392
Так у него же фамилия ПИЛни!
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Protosser
1463119445
Я думал - там и игроки на поле под пивком..
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trudovik
1463122039
зря его убрали, ко второму тайму уже был бы свеженьким.
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