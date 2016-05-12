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  • Вальбуэна не попал в заявку сборной Франции на чемпионат Европы-2016

Вальбуэна не попал в заявку сборной Франции на чемпионат Европы-2016

12 мая 2016, 23:24
6

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил заявку команды на домашний чемпионат Европы 2016-го года. Отметим отсутствие в составе экс-хавбека «Динамо» Матье Вальбуэна, защищающего ныне цвета «Лиона». Напомним, что хозяева турнира в группе А сыграют с Румынией (10-го июня), Албанией (15-го июня) и Швейцарией (19-го июня).

Полный список из 23-х игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Бенуа Костел («Ренн»), Уго Льорис («Тоттенхэм», Англия), Стив Манданда («Марсель»).

Защитники: Люка Динь («Рома», Италия), Патрис Эвра («Ювентус», Италия), Кристоф Жалле («Лион»), Лоран Косиельни («Арсенал»), Эльяким Мангала, Бакари Санья (оба – «Манчестер Сити», Англия), Жереми Матье («Барселона», Испания), Рафаэль Варан («Реал», Испания).

Полузащитники: Йоан Кабай («Кристал Пэлас», Англия), Лассана Диарра («Марсель»), Н`Голо Канте («Лестер», Англия), Блез Матюиди («ПСЖ»), Поль Погба («Ювентус», Италия), Мусса Сиссоко («Ньюкасл», Англия).

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария», Германия), Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес», Мексика), Оливье Жиру («Арсенал», Англия), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед», Англия), Димитри Пайе («Вест Хэм», Англия).

Резерв сборной Франции:

Вратарь: Альфонсе Ареола («Вильярреал», Испания).

Защитники: Самуэль Умтити («Лион»), Джибриль Сидибе («Лилль»).

Полузащитники: Атем Бен Арфа («Ницца»), Адриан Рабьо («ПСЖ»), Морган Шнейдерлин («Манчестер Юнайтед», Англия).

Нападающие: Кевин Гамейро («Севилья», Испания), Александр Лаказетт («Лион»).

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Франция Румыния Албания Швейцария Динамо Лион Вальбуэна Матье Дешам Дидье
Комментарии (6)
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zra78
1463087028
Обоих и нет
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greg51
1463087685
гамейро где??
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Тraumtanzеr
1463091295
Справедливо.
Ответить
Barsuk52
1463121778
как можно гамейро не взять
Ответить
baltica
1463131925
И сам не поехал и Бензема не взяли.
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