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    Кудряшов впервые в карьере отличился в РФПЛ

    Защитник «Ростова» Федор Кудряшов отметился голом в поединке 28-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:1), установив окончательный счет в игре. Этот забитый мяч стал для футболиста первым в высшем дивизионе чемпионата России за все время его выступлений.

    Напомним, Кудряшов дебютировал в Премьер-лиге в 2006-м году в составе «Спартака». Также футболист защищал цвета «Химок», «Томи», «Краснодара» и «Терека». В январе нынешнего года защитник перебрался в «Ростов». Всего в чемпионате России Кудряшов провел 151 матч.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2016 22:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 мая 2016, 11:13

      Пришелся ко двору Федор, очень хорошо смотрится в команде. Ну и конечно боец.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 мая 2016, 02:31

      Фёдор радует своей игрой уже не раз, пусть не забивал,что для защитника и не является приоритетным, но голевые передачи у него уже были

      1
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 13 мая 2016, 01:01

      Спартак был готов выкинуть на помойку Федю и Сослана, а эти парни делают погоду в Ростове. Вот чудеса происходят. Каких воспитанников Спам выкинул.

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