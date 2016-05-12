Рахимов: «Довольны, что «Терек» победил после двух поражений»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился мнением об игре 28-го тура РФПЛ против «Амкара» (2:0).

«Первый там был очень хорошим. Хорошо, что нам удалось быстро забить гол. У нас было много хороших комбинаций и быстрых атак. Что касается второго тайма, то всегда думаешь, что соперник должен раскрыться при таком счете, но этого не получилось. «Амкар» продолжал играть в тот же футбол, строго в обороне и не раскрываясь. У нас было мало шансов для хороших и быстрых атак. Нам пришлось вести много позиционной игры и у нас возникали проблемы. Вижу разницу в двух таймах именно в этом.

Думаю, быстрый гол придал больше уверенности команде. Гол раскрепостил команду, дал определенное преимущество, но второй тайм был немножко другой. Было неожиданно, что «Амкар» не стал раскрываться. Мало было даже позиционных атак у соперника. Довольны, что победили после двух поражений. Но проблема сейчас в другом. Следующий матч у нас пропускает Иванов», – сказал Рахимов в эфире телеканала «Наш футбол».